شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم ينهى أجازته أول يوليو ويعود للتدريبات استعدادًا للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى لفريق النجوم بقيادة رمضان السيد، موعد إنهاء الأجازة التى منحها للفريق عقب إنتهاء الموسم الحالى بالنسبة للنجوم، من أجل العودة مجددًا للتدريبات الجماعية استعدادًا للمشاركة فى دورى القسم الثانى.

واستقر رمضان السيد بالإتفاق مع مجلس الإدارة برئاسة محمد الطويلة، على إنهاء فترة الراحة السلبية للفريق، مع بداية شهر يوليو المقبل، ومن المنتظر أن يضع المدير الفنى برنامج تدريبى خاص يتم اتباعه من أول يوم.

وهبط فريق النجوم رسميًا لدورى القسم الثانى بعدما شارك فى الدورى الممتاز الموسم الحالى، لأول مرة فى تاريخه.