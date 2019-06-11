شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يهنئ وليد أزارو بعيد ميلاده على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد الشيخ نجم الأهلى على تهنئة زميله المهاجم المغربى وليد أزارو بعيد ميلاده عبر صفحته الشخصية على إنستجرام. ونشر الشيخ صورة تجمعه بأزارو معلقا "عيد ميلاد سعيد"، حيث يحتفل النجم المغربى بعيد ميلاده الـ24 اليوم. لعب أزارو فى أندية اتحاد أدرار الرياضى سوس والدفاع الحسنى الجديدى المغربى قبل الانضمام على الأهلى.

الشيخ و أزارو

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