شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة إبراهيم فى مطار القاهرة استعداداً لرحلة شهر العسل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أسامة إبراهيم لاعب النادى الإسماعيلى فى مطار القاهرة الدولى بصحبة زوجته، وذلك استعداداً للسفر لقضاء إجازة شهر السعل. واحتفل أسامة إبراهيم، ظهير أيمن الإسماعيلى، بحفل زفافه السبت الماضى بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة. وحرص اللاعب على توجيه الدعوة لزملائه بالفريق وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى من أجل حضور حفل الزفاف. ونجح أسامة إبراهيم منذ انضمامه لصفوف الدراويش فى تثبيت أقدامه مع الفريق ليصبح ضمن القوام الأساسى. Advertisements

اسامة ابراهيم وزوجته على متن الطائرة

اسامة ابراهيم وزوجته في مطار القاهرة

زوجة اسامة ابراهيم

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