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أجيرى يفضل عدم مشاركة الننى فى ودية مصر وتنزانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفكر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى، جديا، فى منح محمد الننى نجم الفراعنة وأرسنال الإنجليزى راحة من ودية تنزانيا المقرر لها بعد غد فى برج العرب بالإسكندرية.

ويفضل أجيرى إراحة اللاعب خاصة أنه انضم للتدريبات أول أمس الأحد، ولم يستعد كامل جاهزيته، كما أنه يرغب فى تجربة بعض العناصر مثل نبيل عماد دونجا.

يذكر أن أجيرى أعلن اليوم قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا واستبعد الثنائى محمد أبو جبل وأحمد فتوح.

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