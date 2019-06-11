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فى عيد ميلاده الـ24.. أبرز 10 صور فى حياة نجم الأهلى المغربى وليد أزارو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل احتفال النجم المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى بعيد ميلاده الـ24، حرص عدد من  نجوم الأهلى وجماهيره على تقديم التنهئة له بهذه المناسبة.

ونجح أزارو فى خطف قلوب الجماهير الحمراء منذ قدومه إلى صفوف القلعة الحمراء، ويرصد ”الخليج 365” 10 صور الأبرز فى حياته خارج الملعب فى اللقطات التالية :

وليد أزارو على النيل
وليد أزارو على النيل

 

وليد ازارو مع البغبغاء
وليد ازارو مع الببغاء

 

وليد أزارو بالنظارة الشمسية
وليد أزارو بالنظارة الشمسية

 

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وليد أزارو
وليد أزارو

 

وليد أزارو بالكلاسيك
وليد أزارو بالكلاسيك

 

وليد ازارو فى المغرب
وليد ازارو فى المغرب

 

وليد أزار 2
وليد أزار 2

 

وليد أزارو بالزى المغربى
وليد أزارو بالزى المغربى

 

وليد أزارو فى لحظة إستجمام
وليد أزارو فى لحظة إستجمام
وليد أزارو بالكاجوال
وليد أزارو بالكاجوال

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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