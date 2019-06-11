صور.. تذكرتى بالمركز الأولمبى يستقبل الجماهير لشراء تذاكر كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل منفذ تذكرتى بالمركز الأولمبى بالمعادى استقبال الجماهير لشراء تذاكر بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.
ويشهد منفذ البيع إقبالا جماهيريا بشكل متواصل، حيث يستقبل المنفذ الراغبين فى شراء التذاكر واستلام الـfan id من العاشرة صباح اليوم حتى العاشرة مساء على مدار 12 ساعة يوميا.
وأكد مسئولو المركز أن التذاكر أوشكت على النفاد، حيث لم يتبق سوى عدد قليل من تذاكر الدرجة الثالثة شمال، فى ظل الإقبال على شرائها حرصا من الجماهير على تشجيع المنتخب ومساندته خلال البطولة.
منفذ تذكرتى بالمركز الاولمبى
تذكرتى فى المركز الاوليمبى
تذكرتى يستقبل الجماهير لشراء التذاكر
تذكرتى فى المركز الاوليمبى
منف بيع تذاكر امم افريقيا
منفذ تذكرتى بالمركز الاوليمبى
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