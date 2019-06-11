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كيف احتفلت صفحة الأهلى بعيد ميلاد أزارو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بعيد ميلاد المغربى وليد أزارو لاعب الفريق ، و الذى يتم اليوم عامه الرابع و العشرون 

ونشرت الصفحة صورة للاعب مع التمانى بعيد ميلاده ، مع تساؤل عن تذكر أول هدف أحرزه اللاعب مع الفريق الأحمر .

وتم التعليق على الصورة " نحتفل اليوم بعيد ميلاد مهاجمنا وليد أزارو  نتمنى لك عيد ميلاد سعيد 

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عيد ميلاد ازارو

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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