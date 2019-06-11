كيف احتفلت صفحة الأهلى بعيد ميلاد أزارو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بعيد ميلاد المغربى وليد أزارو لاعب الفريق ، و الذى يتم اليوم عامه الرابع و العشرون
ونشرت الصفحة صورة للاعب مع التمانى بعيد ميلاده ، مع تساؤل عن تذكر أول هدف أحرزه اللاعب مع الفريق الأحمر .
وتم التعليق على الصورة " نحتفل اليوم بعيد ميلاد مهاجمنا وليد أزارو نتمنى لك عيد ميلاد سعيد
عيد ميلاد ازارو
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