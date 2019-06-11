شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 15 لاعبا يثيرون أزمة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب 15 لاعبا فى إثارة أزمة كبرى داخل نادى الزمالك، خلال الأيام القليلة الماضية فى إطار استعدادات مسئولى القلعة البيضاء للموسم الكروى المقبل. لمعرفة سبب الأزمة واللاعبين الـ15 اضغط هنا Advertisements

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