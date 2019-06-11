سوبر كورة.. فيلم "الممر" يجهز اللاعبين قبل أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل منتخب مصر بقيادة المكسيكى خافير أجيرى، الاستعدادات لبطولة كأس أمم أفريقيا التى ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل. ويكشف سوبر كورة كيف استعان المدير الفنى للمنتخب الوطنى بفيلم "الممر" لتحفيز اللاعبين قبل بطولة أمم أفريقيا.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

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