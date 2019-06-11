مجموعة مصر.. أوغندا تُعلن القائمة النهائية تحضيرًا لأمم إفريقيا 2019

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا قائمته النهائية التي تستعد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
وخاض المنتخب الأوغندي فترة إعداد في دولة الإمارات العربية المتحدة تحضيرًا لبطولة أمم إفريقيا 2019.
وستبدأ أوغندا أول مبارياته يوم السبت 22 يونيو بمواجهة الكونغو الديمقراطية على ستاد القاهرة.
وضمت القائمة 23 لاعبًا هم:
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