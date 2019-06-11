تقارير: بينيتيز يقترب من تدريب تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت بعض التقارير الإيطالية أن المدرب رافاييل بينيتيز مدرب نيو كاسل يقترب من تولى المهمة الفنية لفريق تشيلسي الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إلى أن بينيتز قد يخلف ماوريسيو ساري مدرب البلوز الحالي في ستاموفورد بريدج وسط أنباء تؤكد رحيل الإيطالي لتدريب يوفنتوس.

صاحب الـ 59 عامًا حظى بشعبية كبيرة مع جماهير تشيلسي عندما تولى تدريب البلوز في فترة قصيرة خلال موسم 2012/2013، ساعدهم خلالها على التتويج ببطولة الدوري الأوروبي.

مستقبل بينيتز مع نيو كاسل لم يُحسم بعد خاصة بعد موافقة مايك آشلي (مالك النادي) على بيعه لمستثمر الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان مقابل 350 مليون جنيه استرليني.