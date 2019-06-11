تعرف على ترتيب قائدي منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن خافير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض غمار بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر الشهر الجاري.

وسيحمل شارة قيادة المنتخب الوطني لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أحمد المحمدي، فيما سيكون القائد الثاني هو وليد سليمان والذي عاد من جديد لقائمة المنتخب بعد فترة من الغياب.

وسيكون عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز هو القائد الثالث للمنتخب، فيما سيكون أحمد علي لاعب المقاولون العرب هو القائد الرابع ومن بعده لاعب آرسنال محمد النني ثم نجم ليفربول محمد صلاح السادس.

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وفي الترتيب السابع أحمد حجازي، والثامن عمر جابر والتاسع أحمد الشناوي والعاشر مروان محسن.

ومن المقرر أن يُدشن الفراعنة مشاركته في بطولة أمم أفريقيا 2019 بمواجهة زيمبابوي يوم 20 من الشهر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

لكن قبل مواجهة زيمبابوي سيخوض رجال المدرب أجيري تجربتين وديتين أمام كل من تنزانيا يومي 13 و 16 من الشهر الجاري.