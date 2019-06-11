تقرير.. كان 2019.. ما الذي تغير في "أرقام" لاعبي المنتخب منذ مباراة السعودية بالمونديال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

23 لاعبًا سيمثلون المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستستضيفها مصر خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أعلن قائمته النهائية التي ستدافع عن قميص الفراعنة في منافسات كان 2019.

وشهدت القائمة تغيير في أرقام قمصان غالبية اللاعبين نظرًا لاستبعاد البعض أمثال أحمد فتحي، سام مرسي ومحمد عبد الشافي، واعتزال البعض الآخر أمثال عصام الحضري قائد المنتخب السابق.

أرقام قمصان لاعبي المنتخب مقارنة بأخر مباريات منتخب مصر في كأس العالم والتي كانت أمام السعودية:

1- أحمد المحمدى - القميص رقم 3

2- وليد سليمان- القميص رقم 11 (بدلًا من محمود عبد المنعم كهربا)

3- عبد الله السعيد- القميص رقم 19

4- محمد النني- القميص رقم 17

5- محمد صلاح- القميص رقم 10

6- أحمد حجازي- القميص رقم 6

7- عمر جابر-القميص رقم 4

8- أحمد الشناوي- القميص رقم 1 (بدلًا من عصام الحضري)

9- مروان محسن- القميص رقم 9

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10- طارق حامد- القميص رقم 8

11- أحمد حسن "كوكا"- القميص رقم 18 (بدلًا من محمود شيكابالا)

12- علي محمد "غزال"- القميص رقم 5 (بدلًا من سام مرسي)

13- محمود حسن "تريزيجيه"-القميص رقم 7 (بدلًا من أحمد فتحي).

14- عمرو وردة- القميص رقم 22

15- أيمن أشرف- القميص رقم 12 (بدلًا من كريم حافظ).

16- محمد الشناوى- القميص رقم 16 (بدلًا من شريف إكرامي).

17- باهر المحمدى- المقيص رقم 2 (بدلًا من علي جبر).

18- أحمد علي- القميص رقم 14 (بدلًا من رمضان صبحي).

19- محمود حمدى "الونش" 15

20- أحمد أيمن منصور- القميص رقم 13 (بدلًا من محمد عبد الشافي).

21- نبيل عماد "دونجا"- القميص رقم 21 (بدلًا من تريزيجيه).

22- محمود عبد الرحيم "جنش"- القميص رقم 23 (بدلًا من محمد الشناوي)

23- محمود علاء- القميص رقم 20 (بدلًا من سعد سمير).