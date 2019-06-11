ديشامب يؤكد انتقال ميندي لريال مدريد

أكد المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، انتقال الظهير الأيسر فيرلان ميندي إلى ريال مدريد الإسباني. وقال ديشامب خلال مؤتمر صحافي: “تطور بشكل ملحوظ للغاية، إذ كان يلعب منذ عامين مع لو هافر في الدرجة الثانية، وهو الآن سيكون في ريال مدريد”. ونفى مدرب “لو بلو” وجود أي مشكلة في الكشف الطبي للاعب مع النادي “الملكي”، مؤكداً إتمام الصفقة. وقال في هذا الصدد: “هو واثق تماماً من انتقاله لريال مدريد، غاب لبعض الوقت بسبب الإصابة، ولكنه عاد بصورة جيدة مع نهاية الموسم.. هو لاعب يمتلك إمكانيات بدنية وفنية قوية، ويمكنه اللعب على جانبي الملعب وبكلتا القدمين. هو يتطور بشكل مستمر وسريع للغاية”. يذكر أن صاحب الـ24 عاماً انتقل لصفوف أولمبيك ليون قادماً من لو هافر في صيف 2017 مقابل 5 ملايين يورو، ومنذ ذاك الحين خاض مع الفريق 79 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 آخرين. وفي حالة انضمام اللاعب الأسمر رسمياً لصفوف “الميرينغي”، سيكون الصفقة الثالثة التي يدعم بها الفريق صفوفه خلال الميركاتو الصيفي استعداداً للموسم الجديد (2019-20)، بعد الثنائي المهاجم الصربي الواعد لوكا يوفيتش (آينتراخت فرانكفورت) ثم النجم البلجيكي إيدين هازارد قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

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