980 لاعبًا ولاعبة في بطولة العالم لرواد السلاح في احتفالات أكتوبر

أعلن رئيس اتحاد السلاح عبدالمنعم الحسيني أن مصر جاهزة تماما من الأن لاستضافة وتنظيم بطولة العالم للرواد رجال وسيدات المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل بالقاهرة.

قال إن مصر تستضيف تلك البطولة لأول مرة والتى سيشارك فيها 980 لاعبا ولاعبة يمثلون 65 دولة من مختلف أنحاء العالم وذلك بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد نصر

أكتوبر المجيد.

قال إن تلك البطولة ستشهد حضور كبار وألمع نجوم اللعبة السابقين من أصحاب الميداليات الأوليمبية وبطولات العالم حيث تبدأ من سن 50 عاما وحتى فوق 70 عاما.

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أوضح قائلا إنه من أهم أهداف البطولة هو توجيه رسالة جديدة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان

والترويج للسياحة المصرية من خلال حضور ألمع نجوم رياضة السلاح من المشاهير عالميا بخلاف مرافقيهم من أسرهم وأصدقائهم.

أكد الحسينى أن تلك البطولة ستكون الحدث الرياضى الأبرز فى مصر خلال العام الجارى بعد كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ما يؤكد على مدى المكانة الكبيرة التى تتمتع بها مصر على المستوى العالمى.

أضاف قائلا إن كافة الاستعدادات والتجهيزات أوشكت على الانتهاء ولا يبقى سوى بعض الرتوش البسيطة لإنجاز كل شيء خاص ببطولة العالم للرواد مصر 2019.