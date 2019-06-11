طارق العشري يتمسك ببقاء ثنائي حرس الحدود

عقد مسئولو نادي حرس الحدود اجتماعًا، مساء أمس الإثنين، مع طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعرض العشري طلباته استعدادًا

للموسم المقبل.

تمثلت طلبات العشري في التعاقد مع حارس مرمى ورأس حربة ولاعبي وسط ومدافعين، وتمسك

ببقاء اللاعبين، إيدو موسيس، وإمام عاشور، اللذين شاركا في بقاء حرس الحدود ببطولة الدوري الممتاز.

اختتم حرس الحدود مسابقة الدوري المصري وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.