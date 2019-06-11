المنتخب يمنح النني راحة من ودية تنزانيا

يسود اتجاه قوي لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي، خافيير أجيري، لمنح محمد النني، نجم الفراعنة وآرسنال الإنجليزي، راحة من ودية تنزانيا المقرر لها بعد غد في برج العرب بالإسكندرية. راحة من ودية تنزانيا المقرر لها بعد غد في برج العرب بالإسكندرية. ويفضل أجيري راحة اللاعب خاصة أنه انضم للتدريبات، أول أمس الأحد، ولم يستعد كامل جاهزيته بعد، كما أنه يرغب في تجربة بعض العناصر، مثل نبيل عماد دونجا.

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