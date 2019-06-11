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طلائع الجيش يطلب تجديد إعارة مصطفى محمد

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أرسل مسؤلو نادي طلائع الجيش فاكسًا إلى إدارة نادي الزمالك يطالب فية بتمديد فترة إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم مصطفى محمد المعار من القلعة البيضاء الموسم الماضي.

وجاء ذلك بعدما أثبت مصطفى محمد تألقة مع طلائع الجيش، وكان له دور كبير في البقاء ببطولة الدوري الممتاز وسجل اللاعب 7 أهداف ساهمت

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بشكل كبير أستمرار الفريق.

وطالب مسؤلو طلائع الجيش بمد التعاقد إلى نصف الموسم القادم أو موسم.

وطالب أيضًا من قبل مسؤلو نادي طلائع الجيش من النادي الزمالك مد إعارة أحمد موسى "كابوريا" وإسلام جمال لاعبا الفريق.

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