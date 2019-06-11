سلة سموحة تدعم صفوفها بلاعبي الأهلي والزمالك

أعلن نادي سموحة عن تعاقدة مع ثنائي الأهلي مؤمن ابو العنين واحمد علي برغوته، ولاعب الزمالك محمد صلاح لدعم الفريق الأول لكرة السلة. السلة.

وكانت اولي صفقات الفريق مع المخضرم لاعب نادي الاتحاد و الأهلي السابق مؤمن ابو العنين

لمدة موسمين، بينما كانت ثاني صفقات الفريق التعاقد مع لاعب نادي الاهلي السابق احمد علي (برغوتة) لمدة موسمين، وكانت ثالث صفقات الفريق لاعب نادي الزمالك السابق محمد صلاح .

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