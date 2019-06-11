غدًا.. وزارة الشباب تفتتح فعاليات دورة أوليمبياد الطفل المصري باستاد القاهرة الدولي

تستعد وزارة الشباب والرياضة لافتتاح دورة أوليمبياد الطفل المصري وحفل ختام أنشطة الطلائع، والذي تنظمه الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية باستاد القاهرة الدولى صالة 2 الأربعاء 12 يونيو الجارى، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

يشارك في الفعاليات 35 ألف مشارك ومشاركة في الأدوار التمهيدى والإقليمي والقطاعات في ألعاب كرة القدم، السلة، الطائرة، تنس الطاولة، الكاراتيه، التايكوندو، الإسكواش، دايثلون، وألعاب القوى، ويتنافس في التصفيات النهائية 1000 مشارك من الطلائع أبناء شعب العروض

الرياضية والفن التعبيري من 24 محافظة، على أن تقام فعاليات الأوليمبياد على ملاعب مركز شباب الجزيرة يومى 13 و14 يونيو الجارى.

جدير بالذكر أنه تم تدشين أوليمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، والذي يسهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية، وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.