معسكر مغلق لسيدات المنتخب استعدادًا للبطولة الأفريقية

دخل منتخب السلة للسيدات فى معسكر مغلق، أمس الاثنين، بنادي الشرقية للدخان استعدادا للبطولة الأفريقية، ويستمر المعسكر حتى موعد السفر إلى أوغندا المستضيفة للبطولة. موعد السفر إلى أوغندا المستضيفة للبطولة. وتقام التصفيات 24 يونيو الجارى، والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، وكذلك البطولة الأفريقية التى ستقام بالسنغال. وعلى جانب آخر يقيم منتخب الرجال معسكرا بالإسكندرية، استعدادا لدورة الألعاب الأفريقية، وكذلك بطولة الأفرو كان.

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