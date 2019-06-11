معسكر مغلق لسيدات المنتخب استعدادًا للبطولة الأفريقية

دخل منتخب السلة للسيدات فى معسكر مغلق، أمس الاثنين، بنادي الشرقية للدخان استعدادا للبطولة الأفريقية، ويستمر المعسكر حتىموعد السفر إلى أوغندا المستضيفة للبطولة.
وتقام التصفيات 24 يونيو الجارى، والمؤهلة
وعلى جانب آخر يقيم منتخب الرجال معسكرا بالإسكندرية، استعدادا لدورة الألعاب الأفريقية، وكذلك بطولة الأفرو كان.
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