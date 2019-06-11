رافا بينيتيز يقترب من العودة لتدريب تشيلسي

اقترب الإسباني رافا بينيتيز المدير الفني لفريق نيوكاسل من العودة من جديد لتولي منصب المدير الفني لفريق تشيلسي خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري.

ونشرت صيحفة دايلي ميل الإنجليزية نقلا عن توتو سبورت الإيطالية

تقريرا يؤكد اقتراب إدارة تشليسي من التعاقد مع بينيتيز في خطوة غير متوقعة، في ظل التكهنات التي تشير لتولي فرانك لامبارد للمهمة فيالموسم الجديد.

وسبق لبينيتيز تولي مهمة الإدارة الفنية للبلوز عام 2013 حيث قادهم للتويج بلقب الدوري الأوروبي إلا أنه لم يحظَ بشعبية قوية بين جماهير النادي اللندني.

ويمتلك بينيتيز سيرة ذاتية قوية حيث سبق له قيادة فالنسيا وريال مدريد بجانب ليفربول وأخيرا نيوكاسل.