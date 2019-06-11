غدًا.. مؤتمر صحفي لأجيري للحديث عن مباراة تنزانيا

يعقد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، مؤتمرًا صحفيًا في السادسة والنصف مساء غدٍ الأربعاء، باستاد برج العرب، للحديث عن مباراة تنزانيا الودية، المقرر إقامتها في التاسعة من

مساء الخميس المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

فيما يؤدي المنتخب تدريبه لليوم نفسه، الأربعاء، في السابعة مساءً،

حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى من المران، الذي سيقام على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب الذي سيستضيف المباراة.

بينما يؤدي الفريق الضيف مرانه الأساسي على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب في التاسعة من مساء اليوم نفسه.