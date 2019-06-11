غدًا.. مؤتمر صحفي لأجيري للحديث عن مباراة تنزانيا

يعقد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، مؤتمرًا صحفيًا في السادسة والنصف مساء غدٍ الأربعاء، باستاد برج العرب، للحديث عن مباراة تنزانيا الودية، المقرر إقامتها في التاسعة منمساء الخميس المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.
فيما يؤدي المنتخب تدريبه لليوم نفسه، الأربعاء، في السابعة مساءً،
بينما يؤدي الفريق الضيف مرانه الأساسي على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب في التاسعة من مساء اليوم نفسه.
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