مصيلحي يتوعد المقصرين وطلعت يوسف يطلب مهلة يومين قبل التوقيع للاتحاد

تحسم الساعات القليلة القادمة تولى الكابتن طلعت يوسف "ابن النادى" كما يطلق عليه جماهير الاتحاد السكندرى مهام المدير الفنى للموسم القادم لزعيم الثغر.

وكان مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحى قد عقد جلسة مطولة مع يوسف للوقوف على أهم النقاط التى يحتاجها الفريق الأخضر لبداية موسم جديد يليق باسم زعيم الثغر الذى يشارك فى بطولتى الدورى والكأس المصرى والبطولة العربية والتى ظهر فيها الاتحاد بشكل مميز بعد تأهله للدور نصف النهائي بعدما أطاح بالترجى التونسى حامل اللقب ثم تخطي الزمالك الذي كان من ضمن المرشحين للفوز بالبطولة.

وطالب يوسف بمهلة ٤٨ ساعة لإعداد تقرير شامل يوضح

رؤيته وما يحتاجه الفريق من تدعيمات بمراكز مختلفة وعرضها على رئيس النادى.

ومن جانبه طالب مصيلحى الجماهير وعشاق الاتحاد السكندرى بطى صفحة الموسم الماضى الذى حمل نفسه مسئولية ثقته فى أفراد فنيين خذلوه بتدعيمات غير مناسبة للفريق الأخضر سواء كانت فى بداية الموسم أو بالميركاتو الشتوى بيناير لافتا الى انه عندما تولى مسئولية الاتحاد لم يكن منافسا على الدورى أو حتى بالمربع الذهبي ولكن سقف طموحات الجماهير إرتفع عقب الأداء الجيد بالبطولة العربية.

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كما أبدى رئيس النادي استيائه من الهجوم الذى

يتعرض له جاسر شمس مدير عام النادى على صفحات التواصل الاجتماعى مؤكدا أنه يبذل قصارى جهده من أجل الاتحاد لافتا إلى أن أحمد عبدالمجيد عضو المجلس سيتولي مسئولية إعادة ترتيب الأوراق من الداخل مع مدير النادى للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وعن التعليقات التى تشير إلى تأخر التعاقد مع "العميد" كمدير فنى للاتحاد قال مصيلحى "هذا غير صحيح لأن كل من الكابتن حسام وإبراهيم حسن وقتما تركا مسئولية بيراميدز كان الاتحاد فائز على الزمالك وتسبب فى خروجه من البطولة العربية وبالتالي كان وضع الجهاز الفنى للاتحاد بقيادة الكابتن حلمى طولان وقتها مستقر مؤكدا روابط الثقة التى تربطه مع التوأم.

واختتم مصيلحى حديثه متوعدا المقصرين فى حق النادى قائلا "الفترة القادمة بالاتحاد السكندرى لا حديث يعلو فيها فوق مصلحة النادى بعيدا عن أى اعتبارات".