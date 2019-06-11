رياضة | أهلي دبي يتوصل لاتفاق مع مهاجم الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي دبي يتوصل لاتفاق مع مهاجم الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل فريق شباب أهلي دبي الإمارات قد إلى مع البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الهلال السعودي ليكن الأجنبي الثاني في الفريق مع مواطنه لوفانور.

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وقالت صحيفة " البيان " إن إدارة شباب الأهلي قد توصلت إلى اتفاق مع اللاعب بعد أن تعثرت المفاوضات سابقاً وكانت الصفقة مهددة بالفشل.

ويحصل نادي الهلال على مبلغ 3.5 ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيل نجمه البرازيلي للاحتراف في الدوري الاماراتي.