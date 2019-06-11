رياضة | منافسة سعودية شرسة لضم نجم الزمالك

دخل ناديا الهلال والنصر في منافسة شرسة من أجل الحصول على توقيع الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكان النجم التونسي قد إنضم إلى صفوف فريق نادي الزمالك قادماً من نادي النصر بمبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي في الصيف الماضي.

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن المدير الفني للنصر طلب التعاقد مع ساسي من أجل تعزيز وسط ملعب الفريق قبيل إنطلاق منافسات الموسم الجديد.

في الوقت الذي أبدت فيه إدارة نادي الهلال في الحصول على خدمات اللاعب ليساعد الفريق على العودة من جديد إلى منصات التتويج.

ومن جانبه طلب التونسي مهملة من أجل البت في العروض التي تم تقديمها إليه لحين الإنتهاء من المشاركة مع نسور قرطاج في كأس الامم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة.