رياضة | مؤشر جديد يقرب "المقهوي" من النصر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد يقرب "المقهوي" من النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
إقتربت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من التوصل إلى إتفاق مع النادي الاهلي لحسم صفقة إنتقال حسين المقهوي إلى العالمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وكانت بعض المصادر الصحفية قد أكدت أن سعود آل سويلم رئيس نادي النصر قد حصل بالفعل على توقيع المقهوي بعد أن إنتهى عقده مع النادي الأهلي.
وصرح المقهوي أنه مستعد لأن يعيد مقدم التعاقد الذي حصل عليه من رئيس النادي السابق عبد الله بترجي عند توقيعه على العقود الجديدة مؤخراً.
ولم يقم بترجي بتوثيق العقود بعد أن حصل على توقيع القهوي ما أتاح الفرصة لنادي النصر من أجل الدخول على خط المفاوضات والحصول على اللاعب.
يذكر أن المقهوي قد حصل على مبلغ 6 مليون ريال سعودي كمقدم تعاقد من إدارة نادي الاهلي قبل أن يؤكد نيته على إعادتهم من أجل الرحيل.