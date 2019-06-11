رياضة | مؤشر جديد يقرب "المقهوي" من النصر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد يقرب "المقهوي" من النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقتربت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من التوصل إلى إتفاق مع النادي الاهلي لحسم صفقة إنتقال حسين المقهوي إلى العالمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض المصادر الصحفية قد أكدت أن سعود آل سويلم رئيس نادي النصر قد حصل بالفعل على توقيع المقهوي بعد أن إنتهى عقده مع النادي الأهلي.

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