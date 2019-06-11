رياضة | بوفون قريب من خلافة إيكر كاسياس

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يفاضل الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون بين العديد من الأندية الأوروبية بعد رحيله عن صفوف النادي الفرنسي باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإيطالية "لاجازيتا ديللو سبورت" أن بوفون محتمل للانتقال إلى فريق بورتو البرتغالي، خلفاً لـإيكر كاسياس الذي بات على مشارف الاعتزال بسبب معاناته من بعض المشاكل الصحية التي حدثت له مؤخراً.

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حيث يشكو كاسياس من أزمة قلبية، وهو ما يدفعه للتوقف عن ممارسة لعبة كرة القدم، وقد يُرحب مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو بزميله السابق في بارما “بوفون” في ملعب الدراجاو.

وكشفت الصحيفة أن خيار بورتو سيمنح بوفون فرصة إنهاء مسيرته الكروية مع نادٍ كبير وعريق في أوروبا، بجانب أنه سيُوفر له فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل2020.

يذكر أن الحارس المخضرم أعلن انفصاله عن باريس سان جيرمان بشكل رسمي في الأيام الماضية بعد خوض موسم واحد فقط في حديقة الأمراء.