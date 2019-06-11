رياضة | أخيرا.. "زيدان" يكسر رئيس ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخيرا.. "زيدان" يكسر رئيس ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقنع زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس النادي بضرورة ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي وليس أي لاعب غيره في خط الوسط.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن زيدان استطاع إقناع الإدارة بخياره بإيضاح قدرة بوجبا على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق سواء على صعيد الشخصية أو العقلية أو الجودة الفنية، بجانب قدرته على اللعب في كل مراكز وسط الملعب وامتلاكه قدرة على إحراز الأهداف، وأخيرًا إجادته للغة الإسبانية كون زوجته من بوليفيا مما قد يجعله ينسجم أسرع مع زملائه في الفريق.

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وطلب زيدان الاعتماد على مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا لإنهاء الصفقة وإن كان المتوقع أن تكون العملية صعبة للغاية.