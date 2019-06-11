رياضة | "علي" يقود هجوم المنتخب أمام تنزانيا و"الشناوي" حارسا للمرمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "علي" يقود هجوم المنتخب أمام تنزانيا و"الشناوي" حارسا للمرمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على الدفع باللاعب أحمد علي في قيادة هجوم الفراعنة في المباراة الودية أمام تنزانيا يوم الخميس المقبل.

ويأتي الاستعانة بأحمد علي للوقوف على مستواه الفني خاصةً بعد تقديمه أداء مميز طوال الموسم مع المقاولون العرب وتصدر قائمة هدافي الدوري المصري.

ويستعين أجيري بخدمات أحمد الشناوي حارس بيراميدز سبورت؛ لحراسة عرين الفراعنة أمام تنزانيا بينما وضع محمد الشناوي حارس الأهلي ضمن حساباته لمباراة غينيا الودية مع إمكانية منح محمود جنش حارس الزمالك بعض الوقت للوقوف على مستواه خلال المواجهتين.

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ويلتقي منتخب مصر مع منتخبي تنزانيا وغنيا وديًا؛ يومي 13 و 16 من الشهر الجاري؛ استعدادًا لنهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.