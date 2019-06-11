رياضة | عرض إنجليزي يبعد أحمد حجازي عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض إنجليزي يبعد أحمد حجازي عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي،أي عرض من الفرق المصرية ويرغب في الاستمرار بأوروبا والملاعب الإنجليزية.

وفي الأونة الأخيرة ارتبط اسم أحمد حجازي بناديي الأهلي وبيراميدز للانضمام إلى أحدهما في الموسم القادم.

وأفادت بعض المصادر أن حجازي أبلغ أحد زملاءه المقربين في معسكر منتخب مصر أنه لن ينضم لأي فريق مصري في الموسم الجديد في ظل تمسك وست بروميتش باستمراره بجانب رغبته في البقاء بالملاعب الإنجليزية .

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ويمتلك حجازي بعض العروض من بعض الأندية بالبريميرليج أبرزها نادي وست هام يونايتد.

ويسعى حجازي على الظهور بشكل رائع في بطولة أمم أفريقيا2019 ليتمكن من الحصول على عرض رسمي مميز للانتقال لأحد أندية الدوري الإنجليزي.

يذكر أن المدافع المصري قد لعب للنادي الأهلي المصري لمدة موسمين في الفترة بين 2015 إلى 2017 ثم رحل إلى وست بروميتش.