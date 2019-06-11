رياضة | الأهلي يجمع تأشيرات معسكر ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجمع تأشيرات معسكر ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من لاعبي الفريق، الحصول على جوازات السفر من أجل الحصول على تأشيرات دخول ألمانيا؛ استعدادًا لمعسكر الإعداد.

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ويستعد النادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، لخوض معسكر إعدادي في ألمانيا؛ على أن يتخلله مباراتين أو ثلاثة مباريات ودية؛ استعدادًا للموسم الجديد.

وتأكد مواجهة الأهلي المقاولون العرب؛ ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ؛ عقب نهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.