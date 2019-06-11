رياضة | فتح تدريب المنتخب للإعلام ومؤتمر صفحي لخافيير أجيري غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح تدريب المنتخب للإعلام ومؤتمر صفحي لخافيير أجيري غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرًا صحفيًا في السادسة والنصف مساء غد الأربعاء باستاد برج العرب للحديث عن مباراة تنزانيا الودية المقرر إقامتها في التاسعة من مساء الخميس المقبل ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية .

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فيما يؤدي المنتخب تدريبه لليوم نفسه الأربعاء في السابعة مساء ، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور ال 15 دقيقة الأولى من المران الذي سيقام على الملعب الرئيسي لستاد برج العرب الذي سيستضيف المباراة .

بينما يؤدي الفريق الضيف مرانه الأساسي على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب في التاسعة من مساء اليوم نفسه.