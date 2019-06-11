رياضة | أسماك محمد صلاح في الغردقة.. واحدة لا تأكل نهارا وأخرى بـ500 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسماك محمد صلاح في الغردقة.. واحدة لا تأكل نهارا وأخرى بـ500 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب الحظ دوره مع محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري؛ وذلك أثناء اصطياده للسمك من نوع جيد من مياه البحر الأحمر أثناء فترة الاستجمام على شواطئ مدينة الغردقة بمنتجع الجونة.

واعتبر رواد االتواصل الاجتماعي فيس بوك أن صلاح محظوظا حتى مع السمك باصطياده نوعية أسماك من الصعب اصطيادها.

ففي الصورة الأخيرة التي نشرها صلاح على صفحته، ظهرت سمكة قام صلاح باصطيادها في وضح النهار وتسمي "محسنية" وهذه السمكة لا تأكل الطعام إلا في الليل حسب كلام بعض صيادي مدينة الغردقة، كذلك حجم سمكة الحصان التي اصطادها كبير ونادرا.

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وقال بدران أحمد أحد تجار الأسماك بالغردقة ان السمكة التى التى قام بصطيانها الفرعون المصري؛ يصعب صيدها نهارًا.

وكان الفرعون المصري واللاعب الدولي محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، قد نشر صور له عبر صفحته الشخصية وهو يحمل بعض الأسماك عبر لانش سياحي في رحلة بحرية لأحد الشواطئ القريبة من منتجع الجونة بالغردقة.

ونجح في صيد سمكة "الحصان" إحدى أنواع الأسماك التى يتجاوز سعر الكيلو منها 500 جنيه وهي إحدى الأسماك التي تقع على أعماق كبيرة ويتم اصطيادها بنظام الجر وذلك أثناء رحلة بحرية لصلاح بمرافقة مجموعة من أصدقائه خلال فترة الاستجمام بمدينة الغردقة.