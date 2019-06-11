رياضة | رد فعل "أبوجبل" على استبعاده من المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل "أبوجبل" على استبعاده من المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض محمد أبو جبل مرمى سموحة فكرة الهجوم على الجهاز الفني لمنتخب مصر رغم شعوره بحزن شديد على استبعاده من قائمة أمم إفريقيا 2019.

وتمسك محمد أبوجبل بدعم منتخب مصر في أمم إفريقيا من أجل الفوز باللقب متعهدًا بالاستمرار على القتال في الملاعب حتى يعود للفراعنة للمشاركة في كأس العالم.

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واكتفى خافيير أجيري مدرب منتخب مصر بمحمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك ومحمد الشناوي حارس الأهلي وأحمد الشناوي حارس بيراميدز في قائمة الحراس بأمم إفريقيا.