رياضة | رسميا.. باولو فونسيكا مدربا لروما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. باولو فونسيكا مدربا لروما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي روما الإيطالي بالإعلان رسمياً عن مدرب الفريق الجديد البرتغالي باولو فونسيكا ، خلفاً للإيطالي كلاوديو رانييري.

وقام نادي العاصمة الإيطالية بإقالة مدربه إزيبيو دي فرانشيسكو في منتصف الموسم الماضي بسبب سوء النتائج ، قبل تعيين كلاوديو رانييري مدرباً مؤقتاً.

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نشر نادي روما عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : صورة المدرب ، بجانبها "سيكون باولو فونسيكا المدير الفني الجديد لروما في موسم 2019-2020".

وتفوق فونسيكا في المنافسة لتدريب روما على مدربين أخرين مثل جينارو جاتوزو ودي زيربي.

وعمل فونسيكا مدرباً لشاختار الأوكراني منذ عام 2016 ، وقاده للتتويج بلقب الثنائية المحلية ثلاث مرات بجانب لقب السوبر مرة واحدة ، وعمل قبلها مع سبورتينج براجا البرتغالي وحصد معه لقب كأس البرتغال.