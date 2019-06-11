رياضة | محمد عواد في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي": أرفض تشويهي.. مستعد "ألم الكور" في المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عواد في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي": أرفض تشويهي.. مستعد "ألم الكور" في المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحمد ناجي المسئول الأول عن استبعادي من المنتخب وتوقعت قراراته

اتهموني بقصر القامة فهل مرمى المنتخب أكبر من مرمى الإسماعيلي والوحدة

السنغال الخطر الأكبر على الفراعنة وعلامات استفهام على هؤلاء

لا يختلف الكثير على مستواه في المواسم الماضية فما قدمه من أداء رائع مع الإسماعيلي وخلال احترافه بفريق الوحدة السعودي في الموسم المنتهي جعل الجميع يتنبأ بانضمامه لقائمة المنتخب إلا أن جهاز الفراعنة كان له رأيا آخر.

الخليج 365 الرياضي التقى محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي الذي فتح قلبه وتحدث في أول حوار بعد استبعاده من كأس الأمم الإفريقية ليكشف العديد من الأسرار التي تتعلق باستبعاده الدائم من قائمة الفراعنة ومصيره في الموسم الجديد ومفاوضات القطبين في حوارا خاص يتم نشره على جزئين:

هل كنت تتوقع الاستبعاد من كأس الأمم الإفريقية؟

لم تكن مفاجأة لي وكنت أتوقع ذلك بعد استبعادي من معسكر مباراتي نيجيريا والنيجر رغم لأنني أخبرت المنتخب بجاهزيتي وعودتي من الإصابة ورغم ذلك لم أتواجد مع المنتخب.

كيف تفسر استبعادك الدائم من المنتخب؟

ليس لدي تفسير ولكن أشعر بالضيق والأمر غريب بالنسبة لي وبالنسبة للجميع فاستبعادي كان دهشة للكل وليس لي وحده رغم أنني كنت متوقع ذلك كما أخبرتك ولكني حزين من محاولات تشويهي.

ماذا تقصد؟

ما يردده جهاز المنتخب أن استبعادي لأسباب فنية رغم أنني قدمت موسمًا مميزًا بالدوري السعودي وكنت أحد نجوم الفريق والدوري ونلت إشادة جميع النقاد وجهاز المنتخب أيضا في أوقات كثيرة وأيضا مقولة إنني حارس قصير فهل مرمى فريق الإسماعيلي وفريق الوحدة السعودي يختلف عن مرمى المنتخب في مساحته.

هل تشعر بالظلم من استبعادك الدائم من المنتخب؟

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نعم بالطبع وبالمناسبة عندما أتحدث لا أتحدث عن عدم انضمامي وحدي فهناك أكثر من لاعب قدم موسما مميزًا وكان يستحق الانضمام مثل عبدالله جمعة لاعب الزمالك.

هل كنت ستوافق على الانضمام كحارس رابع ويتم استبعادك قبل البطولة؟

تمثيل المنتخب يعد بمثابة التجنيد وهو نداء وطني ومستعد أتواجد في المنتخب من أجل لم الكرات فقط.

من وجهة نظرك هل قرار استبعادك وجهة نظر أجيري أم القرار كان لمدرب الحارس أحمد ناجي؟

المدير الفني دائما بنسبة قد تتخطى الـ90% لا يكون مسؤولا عن اختيارات حراس المرمى وأحمد ناجي صاحب القرار وليس أجيري ولكن دائما يتم تصدير المدير الفني للهروب من مسؤولية الاختيار.

ماذا عن رأيك في اختيارات المنتخب وخاصة في مركز حراسة المرمى؟

لن أتحدث عن زملائي وأتمنى للجميع التوفيق وسأكون أول من يساند المنتخب من بين الـ100 مليون مصريا.

وما هي رسالتك للجهاز الفني للمنتخب؟

يجب أن يمنحوا كل لاعب حقه لأن كل لاعب يجتهد ويتألق يجب أن يتم مكافأته على تعبه طوال الموسم فليس من العدل أن يتجاهل الجهاز الفني مجهود اللاعبين طوال الموسم.

بصراحة.. من المنتخب المرشح الأول للفوز بكأس الأمم الإفريقية؟

من الطبيعي أن يكون منتخب مصر المرشح الأول والأقرب بحكم إقامة البطولة في مصر.

ما هي المنتخبات التي تخشى على منتخبنا من مواجهتها في البطولة؟

منتخب السنغال سيكون منافسا قويا وأيضا منتخبات تونس والجزائر والمغرب وأعتقد أن المربع الذهبي سيكون من بين تلك المنتخبات بحانب مصر بالطبع.