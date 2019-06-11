رياضة | سمكة جديدة لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمكة جديدة لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطاد النجم الدولى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الوطنى لسمكة عملاقة من أعماق البحر الأحمر بالغردقة، خلال قضائه عطلته في الغردقة.

نشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصى على "الفيسبوك" مرة أخرى صورة خلال تواجده على يخت ونجح فى اصطياد سمكة كبيرة.

ويتواجد محمد صلاح في الجونة لقضاء فترة راحة عقب خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو أمام توتنهام وتوج ليفربول باللقب بالفوز 2/1 وأحرز صلاح هدفًا من ضربة جزاء.

وأعلن المدير الفني للمنتخب الوطني عن القائمة النهائية لخوض منافسات كـأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يونيو المقبل.