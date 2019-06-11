أجيرى يتحدث عن قائمة المنتخب النهائية وودية تنزانيا بمؤتمر صحفى غدا...

جدة - عمرو شويل قرر خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول عقد مؤتمر صحفى فى السادسة والنصف مساء غد الأربعاء، باستاد برج العرب للحديث عن مباراة تنزانيا الودية، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الخميس المقبل ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية.

ويؤدى المنتخب تدريبه لليوم نفسه الأربعاء فى السابعة مساء، وسط حضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة الأولى من المران الذى سيقام على الملعب الرئيسى لاستاد برج العرب الذى سيستضيف المباراة.

فيما يؤدى الفريق الضيف مرانه الأساسى على الملعب الرئيسى لاستاد برج العرب فى التاسعة من مساء اليوم نفسه.

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كان أجيرى أعلن قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا واستبعد محمد أبو جبل وأحمد فتوح.

وجاءت قائمة المنتخب الوطنى النهائية على النحو التالي: أحمد الشناوى، محمد الشناوى، محمود عبدالرحيم "جنش"، أحمد حجازى، أيمن أشرف، باهر المحمدى، محمود علاء، محمود حمدى "الونش"، أحمد أيمن منصور، عمر جابر، أحمد المحمدى،محمد الننى، طارق حامد، على غزال، نبيل عماد "دونجا"، عبدالله السعيد، محمد صلاح، وليد سليمان، أحمد على، مروان محسن، أحمد حسن كوكا، محمود حسن "تريزيجيه"، عمرو وردة.