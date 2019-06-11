لجنة فنية فى الزمالك برئاسة مرتضى منصور لبحث مصير المعارين...

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو نادى الزمالك، تشكيل لجنة فنية تضم كلا من مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، وإسماعيل يوسف عضو المجلس، وأمير مرتضى المشرف على الكرة، وخالد جلال المدير الفنى للفريق الكروى الأول.

وتهدف اللجنة الفنية التى بصدد تشكيلها بنادى الزمالك، دراسة ملف جميع اللاعبين المعاريين، وكذلك العروض المقدمة لهم، لدراستها بشكل دقيق، وتحديد احتياجات الزمالك، للوقوف على الأسماء التى سيتم انهاء إعارتهم وعودتهم لصفوف الأبيض بداية من الموسم المقبل، وكذلك اللاعبين الذين سيتم تجديد إعارتهم أو بيعهم نهائيًا.

وتضم قائمة معارين الزمالك كلا من: رزاق سيسيه وأحمد داوودا "الاتحاد السكندرى"، محمود عبد الرزاق شيكابالا "أبولون اليونانى"، كابونجو كاسونجو "الوحدة السعودى"، معروف يوسف "الشرطة العراقى"، باسم مرسى وأحمد فتوح "سموحة"، حسام باولو ومحمد مخلوف "الداخلية"، محمد أشرف روقا وعماد فتحى "إنبى"، أحمد كابوريا ومصطفى محمد وإسلام جمال "طلائع الجيش"، محمود عبد العاطى دونجا "الإسماعيلى".