شكرا لقرائتكم أجيرى يستعين بفيلم "الممر" لتحفيز اللاعبين قبل أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بفيلم "الممر" لتحفيز اللاعبين قبل بطولة أمم أفريقيا.

جاء ذلك بعدما وافق أجيرى على قيام اللاعبين بجولة خارج فندق الإقامة وتوجهوا إلى إحدى قاعات السينما بالقرب من الفندق، وحضر اللاعبون عرضا خاصا لفيلم الممر الذى يعرض حاليا فى قاعات السينما.

فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسنى، ومحمد الشرنوبى.

Advertisements

وتدور أحداث الفيلم حول فترة حرب الاستنزاف ما بعد أحداث حرب 1967، ويرصد مجموعة من الأعمال البطولية لأبناء القوات المسلحة.

وتستضيف مصر النسخة الثانية والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وذلك بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

وأعلن أجيرى صباح اليوم قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا، وجاءت على النحو التالي: أحمد الشناوى، محمد الشناوى، محمود عبدالرحيم "جنش"، أحمد حجازى، أيمن أشرف، باهر المحمدى، محمود علاء، محمود حمدى "الونش"، أحمد أيمن منصور، عمر جابر، أحمد المحمدى،محمد الننى،طارق حامد،على غزال، نبيل عماد "دونجا"، عبدالله السعيد، محمد صلاح، وليد سليمان، أحمد على، مروان محسن، أحمد حسن كوكا، محمود حسن "تريزيجيه"، عمرو وردة.