شكرا لقرائتكم نهائى أفريقيا يؤجل حصول الأهلى على 9 ملايين جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبلغ مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نظراءهم فى النادى الأهلى بأن مستحقات الأخير لن يتم صرفها قبل إعادة نهائى دورى أبطال أفريقيا.
كانت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقى التى اجتمعت الأسبوع الماضى فى باريس قد قررت إعادة مباراة إياب الدور النهائى لدورى أبطال أفريقيا بين الترجى والوداد التى اقيمت بمعلب رادس بتونس، فى بلد محايد بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا، وذلك بسبب أن ظروف المباراة والسلامة لم يتم توفيرها.
وجاء رد مسئولو الكاف بعدما استفسر الأهلى عن مستحقات متأخرة للنادى لدى الإتحاد الأفريقى تقدر بـ350 ألف دولار أى ما يقرب من 9 ملايين و400 ألف جنيه.
وأوضح الكاف للأهلى أن مبلغ الـ350 ألف دولار سيتم صرفها بعد نهائى البطولة وتسليم الكأس للفريق الفائز باللقب الأفريقى خاصة وأن الترجى أعاد الكأس للاتحاد الأفريقى بعد قرار إعادة اللقاء.
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