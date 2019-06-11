اتحاد الكرة يحسم الفريق المنتقل للمجموعة الأولى بالقسم الثانى...

جدة - عمرو شويل كشف خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة هم من سيحددون الفريق المنتقل من المجموعة الثانية للأولى حتى تتساوى المجموعات الثلاث بعدد 12 فريقا لكل مجموعة.

ومن المنتظر أن يخرج الأسبوع المقبل من الجبلاية قرارا بالفريق المنتقل من مجموعة القاهرة للصعيد لحل تلك الأزمة بعد الهجوم الذى شنه مسئولين أندية الصعيد على الجبلاية مطالبين بالعدل فى اختيار الفريق المنتقل لمجموعتهم.

وقال خالد كامل إن هناك معايير خاصة سيتم الحكم بها فى اختيار الفريق المنتقل للصعيد منها الموقع الجغرافى طبقا لقرب الفرق من المجموعة الأولى، ثم المستوى الفنى، وأخيرا مراعاة الظروف الاقتصادية والمادية للفرق خاصة وأن المسافات ستكون بعيدة جدا بين أى فريق سيذهب من المجموعة الثانية للأولى.