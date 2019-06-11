شكرا لقرائتكم لاعبو الداخلية يشكون النادى أمام الجبلاية بسبب مستحقاتهم المتأخرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يبحث عدد من لاعبى فريق الداخلية تقديم شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد مجلس إدارة ناديهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة التى لم يحصلوا عليها طوال الموسم الحالى.
وكشف عدد من لاعبي الداخلية أنهم لم يحصلوا علي رواتب الخمسة أشهر الأخيرة وفي مقدمتهم حسام باولو ومحمد جمال ومحمد خليفة ومحمود القط ومحمد مخلوف وأشرف مجدي ورشاد فاروق وإسلام جابر وحجاج عويس وأحمد جوده.
ومن المنتظر أن يتقدم لاعبي الداخلية بشكواهم للجبلاية غدا الثلاثاء.
كان الداخلية هبط رسمياً إلى دورى المظاليم خلال الموسم الحالى، بجانب كل من النجوم وبتروجت بعد احتلالهم المراكز الثلاث الأخير فى ترتيب جدول الدوري الممتاز.
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