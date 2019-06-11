شكرا لقرائتكم ديشان يؤكد انتقال ميندي إلى ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم يوم الاثنين، إن فيرلان ميندي ظهير أيسر أولمبيك ليون سينضم إلى ريال مدريد.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد وافق على دفع 55 مليون يورو (62.22 مليون دولار) للتعاقد مع ميندي الذي لعب 79 مباراة مع ليون منذ الانتقال من لوهافر في 2017.
وأبلغ ديشان الصحافيين قبل مواجهة في تصفيات بطولة أوروبا أمام أندورا يوم الثلاثاء :قبل عامين كان يلعب في الدرجة الثانية والآن سيلعب في ريال مدريد، يجيد اللعب على جانبي الملعب وتطوره مذهل.
وقد يصبح ميندي رابع صفقة كبيرة يبرمها ريال مدريد مؤخرا بعد ثنائي الهجوم إيدن هازارد ولوكا يوفيتش والمدافع إيدر ميليتاو حيث، يسعى العملاق الإسباني إلى إعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب أنهاه دون ألقاب.
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