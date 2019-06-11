شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الداخلية يدرسون تقديم شكوى لاتحاد الكرة للحصول على مستحقاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس عدد من لاعبي فريق الداخلية التقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد مجلس إدارة ناديهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة التى لم يحصلوا عليها طوال الموسم الحالى .

وأكد عدد من لاعبي الفريق أنهم لم يحصلوا على مرتبات الخمسة أشهر الأخيرة وفي مقدمتهم حسام باولو ومحمد جمال ومحمد خليفة ومحمود القط ومحمد مخلوف وأشرف مجدي ورشاد فاروق واسلام جابر وحجاج عويس وأحمد جوده ومن المقرر أن يتقدم لاعبي الداخلية بشكواهم للجبلاية اليوم الثلاثاء.