شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يعلن موعد فترة الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تأجيل فترة الإعداد إلى يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

جاء ذلك فى أعقاب إعلان موعد المواجهة المتبقية للإسماعيلى بالدورى مع الزمالك التى ستنطلق عقب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالتحديد يوم 26 يوليو المقبل ضمن منافسات الأسبوع الــ27 بالمسابقة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى يحتل المركز الـ7 برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الـ3 برصيد 68 نقطة.