شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد جورج يحصد فضية بطولة روسيا الدولية للشطرنج .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز البطل الصاعد ديفيد جورج 8 سنوات الميدالية الفضية على الرقعة الثالثة فى بطولة روسيا الدولية للشطرنج. وحصد البطل المصرى الصاعد 8 نقاط من 9 جولات فى البطولة خلال مشواره بالبطولة. واختتمت البطولة التى أقيمت لفرق الناشئين تحت 14 سنة، والتى استضافها منتجع سوتشى فى روسيا.

ديفيد جورج

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