شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي ومحمد الشوربجي أول المتأهلين إلى نصف نهائي CIB للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز الثنائي المصري رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ومحمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً مقعديهما كأول ثنائي متأهل إلى نصف نهائي بطولة CIB الدولية للاسكواش، وذلك قبل إسدال الستار على منافسات دور المجموعات.

وحصدت الوليلي 7 نقاط بعد أن خاضت مباراتين في دور المجموعات عقب فوزها بنتيجة 2/0 في المباراة الأولى على تيسني إيفانز، و2/1 في المباراة الثانية على كاميل سيرم.

فيما حصد محمد الشوربجي 6 نقاط بعد خوض مباراتين في دور المجموعات، حيث فاز على دييجو إلياس بنتيجة 2/1 في المباراة الأولى، ليكرر نفس النتيجة في المباراة الثانية أمام محمد أبو الغار.

وتعتبر بطولة CIB من البطولات البلاتينية ، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 162 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين بالتصنيف العالمي للرجال.

وجاءت نقاط اللاعبين المصريين الذين لم يخوضوا سوى مباراة واحدة في البطولة حتى الآن كالتالي:

نور الشربيني : 0 نقاط

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نوران جوهر: نقطة واحدة

نور الطيب: 3 نقاط

وفي منافسات الرجال

علي فرج : 4 نقاط

طارق مؤمن: نقطة واحدة

كريم عبد الجواد: 4 نقاط

محمد أبو الغار:0 نقاط