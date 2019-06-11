شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يختار القميص رقم 11 مع الفراعنة فى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت عودة وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى لصفوف الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 لينهى بشكل رسمى قرار اعتزال الحاوى للعب الدولى، والذى اختار ارتداء القميص رقم 11 مع الفراعنة فى الكان.

وأعلن وليد سليمان نجم الأهلى فى 14 نوفمبر الماضى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اعتزاله اللعب الدولى بشكل رسمى.

وكتب حاوى الأهلى عبر حسابه على تويتر وقتها "رفعًا للحرج عن الجميع ولإنهاء حالة الجدل.. أعلن اعتزال اللعب دوليًا، التوفيق دومًا لمنتخب بلادى"، قبل أن يتراجع فى الأول من فبراير الماضى عن القرار ويؤكد ترحيبه بتمثيل الفراعنة مجدداً.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيرى المدير الفنى، قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية والتى تضم 23 لاعبا، بعد استبعاد محمد أبو جبل وأحمد فتوح.

وجاء القائمة على النحو التالى:

أحمد المحمدى 3

وليد سليمان 11

عبد الله السعيد 19

أحمد على 14

محمد الننى 17

محمد صلاح 10

أحمد حجازى 6

عمر جابر 4

أحمد الشناوى 1

مروان محسن 9

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طارق حامد 8

أحمد حسن "كوكا" 18

على محمد "غزال" 5

محمود حسن "تريزيجيه" 7

عمرو وردة 22

أيمن أشرف 12

محمد الشناوى 16

محمود حمدى "الونش" 15

باهر المحمدى 2

أحمد أيمن منصور 13

نبيل عماد "دونجا" 21

محمود عبد الرحيم "جنش" 23

محمود علاء 20